TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
DESPEDIDA

Corpos de casal morto após carro bater contra poste no PR são velados

Bruna Limberger será cremada na manhã deste sábado (2); sepultamento de João Vitor Deves ocorrerá no Cemitério Central

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 20:08:31 Editado em 01.05.2026, 20:08:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor Eles namoravam há cerca de dois meses - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os corpos de João Vitor Deves e Bruna Limberger, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta sexta-feira (1º), são velados na Capela Master, em Cascavel (PR). Familiares e conhecidos prestam as últimas homenagens ao casal, que morreu após o veículo em que estavam colidir contra um poste na Avenida Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Neva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As cerimônias finais de despedida ocorrerão de forma distinta para cada uma das vítimas na manhã deste sábado (2). O corpo de Bruna Limberger é velado em caixão lacrado e a sua cremação está agendada para as 11h. Já o sepultamento de João Vitor Deves será realizado um pouco mais cedo, às 10h, no Cemitério Central do município.

Acidente

João Vitor Deves e Bruna Limberger, ambos de 27 anos, não resistiram aos ferimentos depois que o carro em que estavam colidiu violentamente contra um poste. A força do impacto foi tão intensa que a estrutura de concreto foi arrancada e o veículo ficou completamente destruído. Segundo familiares, as vítimas estavam juntas há cerca de dois meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros já prestava socorro quando as autoridades chegaram ao local. Bruna faleceu logo no momento da colisão. Já João Vitor foi encontrado preso às ferragens em estado crítico e recebeu atendimento emergencial das equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia da área e iniciar a investigação das circunstâncias da batida, cujas causas exatas ainda serão apuradas. Após a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da via, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Cascavel investigação policial Segurança Viária Velório vitimas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV