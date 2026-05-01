Corpos de casal morto após carro bater contra poste no PR são velados
Bruna Limberger será cremada na manhã deste sábado (2); sepultamento de João Vitor Deves ocorrerá no Cemitério Central
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Os corpos de João Vitor Deves e Bruna Limberger, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta sexta-feira (1º), são velados na Capela Master, em Cascavel (PR). Familiares e conhecidos prestam as últimas homenagens ao casal, que morreu após o veículo em que estavam colidir contra um poste na Avenida Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Neva.
As cerimônias finais de despedida ocorrerão de forma distinta para cada uma das vítimas na manhã deste sábado (2). O corpo de Bruna Limberger é velado em caixão lacrado e a sua cremação está agendada para as 11h. Já o sepultamento de João Vitor Deves será realizado um pouco mais cedo, às 10h, no Cemitério Central do município.
Acidente
João Vitor Deves e Bruna Limberger, ambos de 27 anos, não resistiram aos ferimentos depois que o carro em que estavam colidiu violentamente contra um poste. A força do impacto foi tão intensa que a estrutura de concreto foi arrancada e o veículo ficou completamente destruído. Segundo familiares, as vítimas estavam juntas há cerca de dois meses.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros já prestava socorro quando as autoridades chegaram ao local. Bruna faleceu logo no momento da colisão. Já João Vitor foi encontrado preso às ferragens em estado crítico e recebeu atendimento emergencial das equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia da área e iniciar a investigação das circunstâncias da batida, cujas causas exatas ainda serão apuradas. Após a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da via, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).