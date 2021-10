Da Redação

Corpo queimado é encontrado próximo a riacho no Paraná

Moradores de Curitiba, Paraná, se depararam com uma cena macabra na manhã desta quarta-feira (13). Um corpo carbonizado foi encontrado próximo a um riacho. A Guarda Municipal e a Polícia Civil (PC) estiveram no local.

Conforme as autoridades, a princípio, o corpo seria de uma mulher jovem. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo. Devido ao estágio carbonizado, não é possível saber se a vítima sofreu outras agressões.

A corpo passará por uma perícia. De acordo com testemunhas, durante a madrugada, houve um desentendimento entre dois casais no local. Já pela manhã, o corpo queimado foi encontrado.

A PC está à frente do caso. A corporação tenta identificar as pessoas que se envolveram na discussão que ocorreu na madrugada e se há alguma ligação com o crime.