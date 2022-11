Corpo enterrado é encontrado por agricultor em fazenda no PR

Da Redação

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local

Um corpo foi encontrado enterrado na terra de uma fazenda, na tarde desta quarta-feira (23), entre os municípios de Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso. Segundo informações iniciais, o crânio e um dos braços estariam à mostra no terreno e foram percebidos por um agricultor que arava a terra.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local. Os socorristas precisaram cavar aproximadamente 40 cm para encontrarem o restante do corpo.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava em avançado estado de decomposição e não foi possível realizar a identificação, mas estava vestido com uma camiseta de um time de futebol internacional.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. A Polícia Civil dará início às investigações e deve ouvir os moradores e trabalhadores da fazenda.

Com informações, Taroba News

