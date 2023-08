Corpo encontrado em mala no PR pode ser de criança, diz delegado

O corpo encontrado dentro de uma mala abandonada no bairro jardim Santa Luzia, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, seria de uma criança. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Ademair Braga.

De acordo com a entrada do cadáver no Instituto Médico Legal (IML), o corpo possui 30 quilos, 1.10 metros de altura e estava com laços no cabelo e pulseiras. O corpo da suposta menina foi localizado em estado avançado de decomposição.

"Tudo leva a lógica de que se trata de uma criança, peso, estatura, vestes, mas quem vai dizer isso é o exame pericial", afirmou o delegado. Apesar das constatações, apenas a perícia poderá dar certeza se a vítima é de fato uma criança e a causa da morte, esclareceu Braga.

O corpo foi encontrado dentro de uma mala de viagens nesta terça-feira (15). O local seria uma plantação de aveia e não é totalmente cercado. Investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apontam que a bagagem foi abandonada no último dia 29 de julho.

Uma testemunha ouvida pelas autoridades afirma ter visto uma mulher com a mala em que o corpo foi localizado. "Em conversa preliminar ela [testemunha] já conta que foi uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, que teria deixado esta mala. Inclusive ela conversou com a mulher um pouco antes de deixar a mala, mas não teve a curiosidade de ver o que se tratava", informou o delegado.

Segundo a testemunha, o "encontro" com a suspeita teria acontecido no dia 29. A data corresponde ao tempo em que o corpo está em decomposição, há cerca de vinte dias.

