Corpo encontrado em córrego é de diretor de escola de Guaravera

Paulo Sérgio Bartholomeu, de 50 anos

O corpo encontrado em um córrego entre Lerroville e Tamarana, na manhã desta quarta-feira (28), foi identificado no Instituto Médico Legal de Londrina (IML). Trata-se de Paulo Sérgio Bartholomeu, de 50 anos, que era diretor de um colégio estadual de Guaravera.

Segundo o chefe do IML, Maurício Nakao, a vítima estava com ferimentos importantes na região do pescoço, possivelmente causados por arma branca. "Tudo será analisado e apresentado em laudo pericial”, disse. A família do homem é aguardada para a retirada do corpo.

O homem foi encontrado dentro da água com os pés e mãos amarradas e uma calça na cabeça. Conforme o perito José Denilson, uma faca e um celular também foram encontrados dentro do córrego.

Ainda não há informações sobre envolvidos. A Polícia Civil investiga o caso.

A APP Sindicato se manifestou sobre a morte do professor, por meio de nota publicada nas redes sociais. A instituição lamentou a situação e enalteceu a vida acadêmica do docente.





