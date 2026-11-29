Identificação inicial ocorreu por meio das roupas que o rapaz vestia quando saiu de casa, no Jardim Paraíso

O corpo encontrado na tarde deste domingo (29) às margens de um rio em Ponta Grossa foi reconhecido inicialmente como sendo de Feliphe Brian da Rosa, de 30 anos, desaparecido desde o dia 18 de novembro. A identificação preliminar ocorreu por meio das roupas que o rapaz vestia quando foi visto pela última vez. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

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O cadáver foi localizado por equipes da Polícia Penal do Paraná em uma área afastada e de difícil acesso nos fundos do Cemitério Jardim Paraíso, nas proximidades da Comunidade Católica Missionários do Amor, no bairro Uvaranas. Conforme as autoridades, o corpo apresentava avançado estado de decomposição e a estimativa é de que estivesse no local há aproximadamente dez dias.

Após a localização, a Polícia Penal acionou a Polícia Militar, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de perícia e recolhimento.

Feliphe desapareceu por volta das 8h da quarta-feira (18), após deixar sua residência na região do Jardim Paraíso vestindo camiseta vermelha, calça preta e tênis azul da Nike — as mesmas peças encontradas no corpo neste domingo. Sem notícias desde então, familiares mobilizaram buscas e divulgaram apelos por informações, tendo completado dez dias de procura na última sexta-feira (27).

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Com informações do portal aRede