Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em mala no PR

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala na noite de segunda-feira (18) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, informou que o corpo estava em estado avançado de decomposição.

O caso foi descoberto durante uma ronda da Guarda Municipal (GM) na região do Porto Belo. Os agentes de segurança foram informados de que havia um corpo no interior de uma mala.

O local foi isolado e a equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada e constatou que se tratava do corpo de uma mulher, com ferimentos provocados por facadas.

Devido ao avançado estado de decomposição, será necessário a realização de exames periciais para apontar a identificação da vítima. Somente após esse processo, as autoridades poderão levantar qual foi a motivação do crime.



A Polícia Civil e a Científica trabalham com duas linhas de investigação: homicídio e feminicídio. Contudo, a tipificação do caso só poderá ser determinada com o decorrer da investigação.

