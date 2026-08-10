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INVESTIGAÇÕES

Corpo em decomposição é localizado dentro de galeria pluvial no PR

Vítima estava em posição sentada; causas do óbito serão apontadas por perícia do IML

Escrito por Da Redação
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Corpo em decomposição é localizado dentro de galeria pluvial no PR
Autor Foto: Eliandro Piva

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi localizado dentro de uma galeria de águas pluviais, em uma área de mata de Tamarana, na Região Metropolitana de Londrina, na manhã desta segunda-feira (10). A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após receber uma denúncia repassada à corporação por um morador da região.

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Ao chegarem ao fundo de vale, os policiais encontraram a vítima na posição sentada, trajando bermuda e camiseta azuis. Por conta do adiantado estado de degradação do cadáver, com maior comprometimento nas regiões da cabeça e das mãos, a identificação imediata do homem não foi possível.

Uma análise preliminar feita no local não apontou marcas visíveis de tiros ou perfurações por objetos cortantes. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina, onde passará por exames periciais que vão determinar a causa exata da morte e confirmar a identidade da vítima. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

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Corpo encontrado decomposição instituto médico legal investigação criminal POLICIA MILITAR Tamarana
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