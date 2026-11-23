Um corpo foi encontrado carbonizado no banco do motorista de um carro incendiado no início da manhã desta segunda-feira (23), na Rua Major Theolindo Ferreira Ribas, no bairro Hauer, em Curitiba. O achado ocorreu após o Corpo de Bombeiros ser acionado para combater as chamas no veículo, que estava estacionado próximo à Linha Verde.

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Inicialmente, a ocorrência tratava-se apenas de um incêndio em meio de transporte. No entanto, na reta final do combate ao fogo, a equipe localizou a vítima no interior do automóvel. Segundo o sargento Machado, do Corpo de Bombeiros, ainda não é possível apontar indícios sobre as circunstâncias da morte ou as causas do incêndio. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que ficará responsável pela perícia no local e pela identificação oficial do cadáver.

Relatos de moradores da região começam a nortear as investigações. Uma vizinha afirmou ter acordado por volta das 5h30 com um forte estrondo, seguido de latidos de cães. Ao sair de casa para checar a situação, deparou-se com o automóvel tomado pelas chamas, mas sem perceber que havia alguém em seu interior. Além disso, outra testemunha relatou aos bombeiros que o veículo já estava estacionado naquele mesmo ponto desde as 10h de domingo (22). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações da Banda B