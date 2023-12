Corpo é encontrado em rio após suposto linchamento em Curitiba

Um homem foi encontrado morto no Rio Barigui, na Vila Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba, próximo à Rua Bernardo Meyer, no último domingo (17).

Testemunhas disseram à Banda B que cerca de quinze pessoas teriam se reunido para linchar o homem, alegando que ele estaria assediando mulheres e crianças na região.

De acordo com relatos, a vítima foi agredida com pedras e pedaços de pau, antes de ser jogada no rio. A Polícia Militar foi chamada e esperou a chegada do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) para retirar o corpo da água.

O homem usava uma tornozeleira eletrônica, mas ainda não foi identificado.

As autoridades estão investigando o caso para esclarecer os detalhes e identificar os responsáveis pelo linchamento.

