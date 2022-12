Corpo é encontrado em Matinhos, no Litoral do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 6h

Um corpo foi encontrado na praia do balneário de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná, no início da manhã desta terça-feira (27). Ele teria sido localizado por um homem que trabalha com a limpeza da faixa de areia. A vítima é do sexo masculino, conforme informações preliminares.

continua após publicidade .

As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 6h. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e é levado para Curitiba para a identificação. As informações são do site Banda B.

Ainda não é possível afirmar se há relação com as duas vítimas de afogamento, cujas buscas iniciaram nesta segunda-feira (26) e foram retomadas na manhã desta terça.

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros intensifica as buscas na região do Balneário Junara e Gaivotas II, com auxílio de duas viaturas, duas embarcações e seis guarda-vidas.

Siga o TNOnline no Google News