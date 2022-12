Corpo é encontrado em córrego entre Tamarana e Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Informações iniciais apontam que o corpo seria de um adolescente

Um corpo foi encontrado boiando dentro de um córrego nas proximidades do Bairro São Roque, às margens da PR-445, entre os municípios de Tamarana e Londrina, na manhã desta segunda-feira (26). O corpo já foi identificado, é de um professor de Guaravera.

continua após publicidade .

O cadáver foi encontrado por moradores da região e estava com sinais iniciais de execução, já que a vítima estava com mãos e pés arramados, além de um pano envolvendo a cabeça. Informações iniciais apontam que o corpo seria de um adolescente.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

continua após publicidade .

O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina. Exames deverão revelar a identidade da vítima e a causa da morte. Com informações, Tem Londrina.

Homem é encontrado morto no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu

O corpo de um homem, de 54 anos, foi encontrado no começo da tarde desta quarta-feira (28), em uma casa localizada no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu. O local faz divisa com a cidade de Rio Branco do Ivaí.

De acordo com testemunhas, a vítima é conhecida como Dudu e não apresentava sinais de violência. O Instituto Médico-Legal (IML), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estiveram no endereço e investigam a causa da morte do morador de Cândido de Abreu.

Com informações do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News