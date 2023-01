Corpo é encontrado em córrego de Maringá no fim de semana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com a perícia não foi possível verificar sinais de violência

Um corpo foi encontrado às margens de um córrego, na tarde desse sábado, 21, nos fundos do Conjunto João de Barro, em Maringá.

continua após publicidade .

De acordo com a perícia não foi possível verificar sinais de violência. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita. Após o trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá (IML). O cadáver já estava em estado de decomposição, por isso, não foi divulgado se era um homem ou uma mulher.

LEIA MAIS: Homem é preso pela morte do próprio cachorro e multado em R$ 10 mil

continua após publicidade .

Em uma barranco próximo ao corpo, foi encontrado um crachá de um supermercado com um nome feminino. Em 2021, um homem havia sido encontrado morto no mesmo local, agredido a pedradas na cabeça. Moradores do bairro relataram que o fundo do vale é utilizado por moradores de rua e usuário de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações GMC online / Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News