Corpo é encontrado e polícia acredita ser de jovem sequestrada no PR

Andrea Machado, de 24 anos, está desaparecida desde o dia 22 de dezembro quando foi sequestrada no Litoral do Paraná, em Matinhos

Nesta terça-feira (03) um corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal na Estrada do Rio do Meio, em Matinhos, no Litoral do Paraná. A Polícia Civil (PC) acredita que o cadáver seja Andrea Machado, a jovem de 24 anos que foi sequestrada no dia 22 de dezembro de 2022.

Familiares da mulher passaram informações sobre as características físicas e vestimentas que Andrea estaria usando no dia do sequestro para as autoridades. Todas as características batem, porém o corpo está em estado de decomposição.

Conforme Rodrigo Brown, delegado responsável pelo caso, tudo leva a crer que o corpo seja mesmo de Andrea, mas afirma que apenas os exames complementares poderão confirmar oficialmente a identificação.

O cadáver foi localizado por equipes da Polícia Militar (PM), que faziam buscas e uma varredura minuciosa na região. “Com insistência do pessoal eles conseguiram, pelo forte odor, fazer a verificação destas vielas e achar o cadáver. Tudo indica que seja o corpo da menina. Não dá pra ver muito do corpo, que está em estado avançado de decomposição, 10 dias no mato, com bichos e bastante umidade, mas pelo informe da família as vestimentas batem e os exames complementarem vão poder confirmar”, explicou o delegado.





