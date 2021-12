Da Redação

Corpo é encontrado dentro de veículo em chamas no PR

Nas proximidades do viaduto da BR-277 com a BR-163, entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, no Paraná, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um veículo que estava em chamas, no final da tarde de sábado (4).

Segundo a Polícia Militar, o corpo se encontrava no banco traseiro do carro.

A polícia irá investigar o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).