Corpo é encontrado dentro de uma mala em terreno no Paraná

Um corpo foi encontrado dentro de uma mala de viagens nesta terça-feira (15), no bairro Ouro Verde, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. O local tem uma roça e não é totalmente cercado.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas pelo proprietário do terreno. Ao chegarem no local, avistaram a mala que estava dentro de um saco plástico.

Foto por Da Redação

Ainda segundo a corporação, uma vizinha já estava no local quando a equipe chegou, e a mesma informou que, juntamente com o proprietário do terreno, tentaram abrir a mala, mas quando sentiram o cheiro forte que vinha dela, acionaram as autoridades. A PM informou que o corpo está em estado de decomposição.

Nesta quarta-feira (16), a Polícia Científica disse que está realizando exames para a identificação do corpo.



