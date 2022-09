Corpo é encontrado dentro de mala em Paiçandu; PC investiga o caso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com a PM, trabalhadores, que entregavam santinhos, encontraram a mala.

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (6), por um grupo de pessoas que trabalham na campanha eleitoral e percorriam as ruas do bairro Jardim Novo Centro, em Paiçandu.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar, um dos trabalhadores, que distribuía santinhos, entrou na mata que fica em um fundo de vale. Foi neste local que foi encontrado o corpo de uma pessoa, dentro da mala e carbonizado.

Existem marcas no asfalto que indicam que um objeto foi arrastado.

continua após publicidade .

O delegado Mateus Ganzer, que está no caso, iniciou as investigações para saber de quem é o corpo e as motivações do crime.

Com informações: GMC/Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News