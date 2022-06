Corpo é encontrado com perfurações e faca cravada nas costas

Da Redação

O Instituto Médico Legal, de Cascavel, no Oeste do Estado, recolheu o corpo de um homem, encontrado na manhã deste domingo (05), numa plantação, ao lado do cemitério da cidade de Santa Tereza do Oeste. Populares encontraram o homem num milharal e acionaram a polícia.

Segundo informações das equipes policiais que atenderam a ocorrência, a vítima apresentava cerca de 10 perfurações nas costas, decorrentes de golpes de faca. O corpo estava com a faca cravada.

Embora a polícia ainda não tenha confirmado o identidade do homem encontrado morto, populares teriam reconhecido, informando que se tratava de um andarilho conhecido na cidade.

O homem teria entre 40 e 45 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Cascavel, para exames. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar o caso.