Corpo é encontrado com mais de 30 perfurações de faca no PR

No início da manhã desta quinta-feira (26) a Guarda Municipal foi acionada para se deslocar até a rua Angatuba cruzamento com João Ricieri Maran, em Foz do Iguaçu, onde segundo as informações haveria uma pessoa em óbito.

Ao chegarem ao local viram que se tratava de uma desova e de pronto o local foi isolado e acionado a delegacia de homicídios, polícia científica e instituto médico legal.

Foram identificadas cerca de 30 perfurações por arma branca. A vítima foi atingida principalmente nas costas, provável que estaria em cima de alguma cama pois estava enrolado em um edredom. Não havia indício de defesa.

O corpo foi removido e encaminhado ao IML para necropsia e possível identificação. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil.

