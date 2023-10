Corpo é encontrado carbonizado dentro de veículo queimado em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta segunda-feira (30), um corpo foi encontrado carbonizado em um carro destruído por chamas e abandonado em uma estrada rural que liga a zona norte de Londrina à Estrada da Água das Abóboras, próximo à ponte sobre o Ribeirão Jacutinga.

O veículo, um Kia Soul prata, não possuía alerta de furto ou roubo e a Polícia Militar, que foi a primeira equipe a chegar no local, achou que a ocorrência se tratava apenas de um carro carbonizado, mas localizou o corpo, que ainda não foi identificado.

Ainda com resquícios de fogo quando foi encontrado, a suspeita é que o crime tenha acontecido durante a madrugada. Para não prejudicar o trabalho do Instituto de Criminalística, o Corpo de Bombeiros fez o rescaldo após a perícia, o que pode indicar que a vítima tenha sido morta queimada dentro do veículo.

O corpo foi encaminhado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde passará por exames.



