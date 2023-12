Corpo desaparecido em rio do Paraná após barco virar é encontrado

O corpo de Cézar Wiederkehr, que se afogou nesta última segunda-feira (18), foi localizado, após o barco em que estava virar em um rio no Distrito de Iguiporã, em Marechal Cândido Rondon, situado no Oeste do Paraná. Juntamente com Cézar estava um casal, no qual o homem também faleceu por afogamento.

Os dois homens que estavam sem coletes e acabaram se afogando. Já a mulher usava colete e se salvou. Ela ainda tentou socorrer o esposo, Adair Hoffmann, de 46 anos, mas ele acabou morrendo afogado. O corpo dele foi encontrado ainda na segunda-feira. O casal residia no Distrito de Iguiporã, interior de Marechal Cândido Rondon, mas Adair era servidor da Prefeitura de Pato Bragado. O corpo de Hoffman foi encaminhado ao IML de Toledo e posteriormente liberado aos familiares.

Também estava no barco e encontrava-se desaparecido nas águas do lago da Itaipu, o amigo do casal, Cézar Wiederkehr, conhecido como ‘Piti'. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Fronteira, iniciaram imediatamente as buscas, onde também tiveram a participação de amigos e familiares das vítimas.

Nesta quarta (20), por volta das 6h30 da manhã, os trabalhos foram retomados pelos amigos e familiares e por volta das 07h00, o corpo de Cézar Wiederkehr, acabou sendo localizado. Ele será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo.

Um colega de Adair, disse que esse era o primeiro dia de férias dele detalhou a história e lamenta “a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que gostamos, sem tirá-las do coração”. Segundo o amigo, o que a vítima mais gostava de fazer nas horas vagas era pescar.



