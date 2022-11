Corpo decapitado é encontrado dentro de residência no Paraná

Da Redação

O cadáver, sem a cabeça, estava dentro da casa onde a vítima morava

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo em Coronel Vivida no Paraná. O cadáver, sem a cabeça, estava dentro da casa onde a vítima morava na Comunidade de Santa Lúcia, zona rural de Coronel Vivida, de acordo com informações do portal PPNews.

O corpo de Orlei Lopes de Vargas, 46 anos, foi encontrado por um homem que é arrendatário e trabalha nas terras da vítima.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rômulo Ventrella, “A vítima foi morta, ao que tudo indica, na noite sábado para manhã de domingo”.



Orlei teve a cabeça arrancada e foi atingido por uma facada no peito. Vizinhos informaram que Orlei morava na companhia de um homem que está desaparecido.

Ainda conforme vizinhos, os dois foram vistos juntos em uma moto no sábado (12). A moto foi encontrada abandonada, com a correia arrebentada.

A Polícia Civil e a Criminalística coletaram dados no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Pato Branco. O sepultamento será nesta terça-feira (15) no cemitério da Comunidade de Santa Lúcia.

* Com informações PP News

