Corpo de tatuador desaparecido há 6 dias é encontrado no mato pela esposa em Sarandi

Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (25), quando saiu de casa para comprar cartucho e outros materiais de trabalho

O corpo do tatuador Alisson Barreto de Paula, de 40 anos, foi localizado na tarde desta quinta-feira (01) em uma área de mata em Sarandi (PR). Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (25), quando saiu de casa para comprar cartucho e outros materiais de trabalho.

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A esposa de Alisson encontrou o corpo durante buscas e acionou as autoridades. A Polícia Militar (PM) esteve no local e indicou que o corpo era do tatuador. Segundo a corporação, ainda não é possível determinar a causa da morte. Alisson não apresentava sinais aparentes de violência.

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No dia do desaparecimento, a moto usada por ele foi encontrada abandonada. De acordo com a PM, o corpo estava a uma grande distância do local onde o veículo foi localizado. O corpo foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.