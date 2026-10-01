Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
MORTE MISTERIOSA

Corpo de tatuador desaparecido há 6 dias é encontrado no mato pela esposa em Sarandi

Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (25), quando saiu de casa para comprar cartucho e outros materiais de trabalho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de tatuador desaparecido há 6 dias é encontrado no mato pela esposa em Sarandi
Autor A esposa de Alisson encontrou o corpo durante buscas e acionou as autoridades - Foto: Arquivo Pessoal

O corpo do tatuador Alisson Barreto de Paula, de 40 anos, foi localizado na tarde desta quinta-feira (01) em uma área de mata em Sarandi (PR). Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (25), quando saiu de casa para comprar cartucho e outros materiais de trabalho.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A esposa de Alisson encontrou o corpo durante buscas e acionou as autoridades. A Polícia Militar (PM) esteve no local e indicou que o corpo era do tatuador. Segundo a corporação, ainda não é possível determinar a causa da morte. Alisson não apresentava sinais aparentes de violência.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia do desaparecimento, a moto usada por ele foi encontrada abandonada. De acordo com a PM, o corpo estava a uma grande distância do local onde o veículo foi localizado. O corpo foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
desaparecimento notícias de Sarandi polícia civil tatuadores tatuagem tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV