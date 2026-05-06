Corpo de piloto paranaense morto em queda de avião em BH é velado no norte do estado
Cerimônia de despedida ocorre no Centro de Convivência Luar do Sertão desde as 11h
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Começou na manhã desta quarta-feira (6), em Munhoz de Mello, no norte do Paraná, o velório do piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Ele era o comandante do avião monomotor que caiu e atingiu um edifício residencial em Belo Horizonte, Minas Gerais.
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A cerimônia de despedida ocorre no Centro de Convivência Luar do Sertão desde as 11h. O sepultamento está programado para as 17h de hoje, no cemitério municipal.
Apesar de ter nascido no município vizinho de Colorado, foi em Munhoz de Mello que o piloto viveu com a família durante toda a sua infância e adolescência.
A proximidade com o norte paranaense também marcou a sua trajetória profissional, já que Pereira realizou seus estudos na área de aviação no Aeroclube de Maringá, com formação entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente, a vítima residia na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia.