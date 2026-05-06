TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
LUTO

Corpo de piloto paranaense morto em queda de avião em BH é velado no norte do estado

Cerimônia de despedida ocorre no Centro de Convivência Luar do Sertão desde as 11h

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 16:44:12 Editado em 06.05.2026, 16:44:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de piloto paranaense morto em queda de avião em BH é velado no norte do estado
Autor Wellington de Oliveira Pereira tinha 34 anos - Foto: REPRODUÇÃO

Começou na manhã desta quarta-feira (6), em Munhoz de Mello, no norte do Paraná, o velório do piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Ele era o comandante do avião monomotor que caiu e atingiu um edifício residencial em Belo Horizonte, Minas Gerais.

- LEIA MAIS: Piloto morto em queda de avião em BH era natural do Paraná e estudou em Maringá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cerimônia de despedida ocorre no Centro de Convivência Luar do Sertão desde as 11h. O sepultamento está programado para as 17h de hoje, no cemitério municipal.

Apesar de ter nascido no município vizinho de Colorado, foi em Munhoz de Mello que o piloto viveu com a família durante toda a sua infância e adolescência.

A proximidade com o norte paranaense também marcou a sua trajetória profissional, já que Pereira realizou seus estudos na área de aviação no Aeroclube de Maringá, com formação entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente, a vítima residia na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de avião bh avião Belo Horizonte Luar do Sertão Velório Wellington de Oliveira Pereira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV