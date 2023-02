Corpo de pediatra maringaense que estava desaparecido é encontrado

Da Redação

O pediatra e psiquiatra maringaense Renan dos Santos Tortajada, 35 anos, desapareceu misteriosamente neste sábado (18)

Após a prisão de dois homens com o carro do médico maringaense Renan dos Santos Tortajada, 35 anos, os policiais conseguiram localizar o corpo do pediatra desaparecido desde sábado (18), em uma cova rasa em um bosque localizado em Umuarama, Paraná.

A identificação oficial ainda não foi confirmada. No entanto, um dos criminosos levou os policiais até o local, onde segundo ele, mataram e enterraram Renan em uma cova rasa. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM). A ocorrência está em andamento.

O crime

O pediatra e psiquiatra maringaense Renan dos Santos Tortajada, 35 anos, desapareceu misteriosamente neste sábado (18), quando saiu de Toledo, onde trabalha, para Maringá, onde visitaria os pais.

O último contato com a família ocorreu nesta sexta-feira (17), quando Renan ligou para mãe e disse que estava a caminho de Maringá. O celular do médico foi encontrado no início da tarde deste sábado (18), no Lago Aratimbó, em Umuarama. O celular estava bastante danificado, possivelmente foi jogado com força no chão.

O veículo de Tortajada foi flagrado por uma câmera de segurança em Umuarama por volta das 13 horas, deste sábado, mas as características físicas da pessoa que estava na direção não coincidem com a do médico.

Conforme informações da polícia, o motorista estava sem camisa e com cigarro em uma das mãos. Embora o teto solar do veículo estivesse aberto, não foi possível colher imagens do rosto do motorista. A família divulgou fotos nas redes sociais e sites de notícias no intuito de localizar o médico.

Carro do médico



Na manhã deste domingo (19), a PM de Umuarama abordou o veículo do médico na região central da cidade e dois homens foram presos.

Um dos detidos disse que acabou se envolvendo em um acidente e matou um homem atropelado. Eles colocaram a vítima no porta-malas do Honda Civic, e desovaram o corpo na cidade de Maria Helena. Os dois relataram não saber do médico e que trocaram o carro por drogas.

As informações são do Plantão Maringá.

