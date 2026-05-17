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Corpo de paranaense que desapareceu em Foz do Iguaçu é encontrado em rio na Argentina

O corpo já estava em estado avançado de decomposição; homem desapareceu há cerca de uma semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 16:21:17 Editado em 17.05.2026, 16:21:12
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Corpo de paranaense que desapareceu em Foz do Iguaçu é encontrado em rio na Argentina
Autor Antonio era proprietário de uma autoescola em Céu Azul - Foto: Reprodução

O corpo do empresário Antonio Rodrigues Júnior, de 46 anos, foi encontrado no último sábado (16) no Rio Paraná, nas proximidades de Porto Leôni, na província de Misiones, na Argentina, após cerca de uma semana de buscas. Antonio havia desaparecido em Foz do Iguaçu (PR) enquanto aguardava a esposa retornar do Paraguai.

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O resgate foi realizado pela Marinha argentina. O corpo estava em estado avançado de decomposição, e a identidade foi confirmada pela família por meio do reconhecimento da aliança de casamento, que continha o nome da esposa.

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Dias antes do resgate, pescadores já haviam avistado o corpo na margem do rio, do lado paraguaio. A polícia local foi comunicada, mas não conseguiu realizar a retirada por conta das condições e da baixa visibilidade no período da noite. Com o passar das horas, a correnteza levou o corpo até o território argentino.

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Antonio era proprietário de uma autoescola em Céu Azul (PR) e havia ido até a fronteira acompanhado da esposa para fazer compras em Ciudad del Este, no Paraguai. Como estava sem documentos para atravessar a ponte, permaneceu no carro enquanto a companheira ia ao país vizinho. Cerca de uma hora depois, ela retornou e não o encontrou. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele caminhava por ruas da Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Após isso, não houve mais registros de seu paradeiro.

Com apoio da Polícia Civil, a família organiza o traslado do corpo ao Brasil. A causa da morte ainda não foi revelada e o caso segue sob investigação. O velório e o sepultamento devem ocorrer em Céu Azul.

As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline

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