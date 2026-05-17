Corpo de paranaense que desapareceu em Foz do Iguaçu é encontrado em rio na Argentina

O corpo do empresário Antonio Rodrigues Júnior, de 46 anos, foi encontrado no último sábado (16) no Rio Paraná, nas proximidades de Porto Leôni, na província de Misiones, na Argentina, após cerca de uma semana de buscas. Antonio havia desaparecido em Foz do Iguaçu (PR) enquanto aguardava a esposa retornar do Paraguai.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resgate foi realizado pela Marinha argentina. O corpo estava em estado avançado de decomposição, e a identidade foi confirmada pela família por meio do reconhecimento da aliança de casamento, que continha o nome da esposa.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Dias antes do resgate, pescadores já haviam avistado o corpo na margem do rio, do lado paraguaio. A polícia local foi comunicada, mas não conseguiu realizar a retirada por conta das condições e da baixa visibilidade no período da noite. Com o passar das horas, a correnteza levou o corpo até o território argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antonio era proprietário de uma autoescola em Céu Azul (PR) e havia ido até a fronteira acompanhado da esposa para fazer compras em Ciudad del Este, no Paraguai. Como estava sem documentos para atravessar a ponte, permaneceu no carro enquanto a companheira ia ao país vizinho. Cerca de uma hora depois, ela retornou e não o encontrou. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele caminhava por ruas da Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Após isso, não houve mais registros de seu paradeiro.

Com apoio da Polícia Civil, a família organiza o traslado do corpo ao Brasil. A causa da morte ainda não foi revelada e o caso segue sob investigação. O velório e o sepultamento devem ocorrer em Céu Azul.

As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline