Corpo de mulher é encontrado após 36 dias; suspeito foi preso

Giovana dos Santos Vaz

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta sexta-feira (03), após o suspeito do assassinato, de 64 anos de idade, ter indicado o local para as autoridades. Giovana dos Santos Vaz estava desaparecida desde o dia 26 de janeiro, em Palmas, no Sudoeste do Paraná. O homem foi preso.

A Polícia Civil (PC) aponta que trata-se de um crime passional. De acordo com investigações realizadas até o momento, os dois mantinham um relacionamento amoroso, mas a vítima não assumia a relação oficialmente.

Ainda segundo investigações da polícia, a motivação do assassinato de Giovana dos Santos seria o ciúmes que o companheiro sentia. O carro da vítima foi encontrado queimado no dia 27 de janeiro, em um parque do município. A mulher estava desaparecida há 36 dias.





Fonte: Informações RicMais.

