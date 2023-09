Corpo de mulher desaparecida é encontrado após ex confessar o crime

Ana Paula Correa estava desaparecida há 10 dias foi encontrado em área de zona rural após o ex-marido dela confessar o crime e indicar local, segundo a Polícia Civil. O corpo foi encontrado na quinta-feira (14), em Engenheiro Beltrão, conforme a polícia

Imagens de câmeras de vigilância ajudaram nas investigações. De acordo com as imagens, é possível ver Ana Paula, no dia 4 de setembro, entrando no carro do suspeito. Esta foi a última vez em que ela foi vista por testemunhas.

Em depoimento, o suspeito afirmou que matou a ex-companheira a facadas e indicou o local onde abandonou o corpo, segundo a polícia.

Ana Paula tinha uma medida protetiva contra ele, mas o casal havia reatado o relacionamento, segundo testemunhas.

O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e será encaminhado ao Ministério Público, segundo a Polícia Civil.

Com informações: G1

