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TRAGÉDIA

Corpo de motorista que voltou à água para tentar resgatar enteada é localizado no PR

Homem conseguiu sair do veículo submerso, mas desapareceu ao tentar buscar a menina. Mãe da criança sobreviveu e está internada

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 14:01:24 Editado em 27.04.2026, 14:01:20
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Corpo de motorista que voltou à água para tentar resgatar enteada é localizado no PR
Autor O homem foi encontrado por volta das 12h desta segunda-feira - Foto: PRF

O Corpo de Bombeiros localizou, por volta das 12h desta segunda-feira (27), o corpo do motorista que havia desaparecido após tentar salvar a enteada de quatro anos em um acidente na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A menina já havia sido encontrada sem vida durante a madrugada, presa na cabine do veículo submerso.

📰 LEIA MAIS: Mãe e filha ficam gravemente feridas após colisão com caminhão em Arapongas

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A tragédia ocorreu na noite de domingo (26), no quilômetro 42 da BR-116, no sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão em que a família viajava saiu da pista e caiu na represa. O motorista e sua esposa, mãe da criança, conseguiram escapar da cabine logo após a queda. No entanto, o padrasto retornou à água em uma tentativa desesperada de resgatar a menina e acabou desaparecendo.

As equipes de resgate iniciaram as buscas e localizaram o corpo da criança por volta das 2h da manhã desta segunda-feira. A mãe foi socorrida com vida e encaminhada para o Hospital Angelina Caron. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

Além das perdas humanas, o acidente gerou um alerta ambiental na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão acidentado transportava uma carga de quatro toneladas de tinta. O material vazou com o impacto, espalhando-se pelas águas da represa e exigindo a mobilização de uma operação de emergência para conter os danos ecológicos no local.

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