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CASO JOÃO GABRIEL

Corpo de menino autista é localizado em propriedade rural após dois dias de buscas no PR

Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da criança; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 15:39:03 Editado em 28.07.2026, 18:02:42
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Corpo de menino autista é localizado em propriedade rural após dois dias de buscas no PR
Autor Criança estava desaparecida desde domingo (26) - Foto: Reprodução

O menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, que possuía Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem comunicação verbal e estava desaparecido desde a manhã de domingo (26), foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28), por volta das 15 horas, dentro de um biodigestor na propriedade rural onde morava com a família, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba no Paraná. A localização do corpo foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, encerrando mais de dois dias de buscas intensas.

- LEIA MAIS: Fotos mostram biodigestor onde menino autista não verbal foi encontrado no PR

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), o corpo foi localizado durante a continuidade das buscas na propriedade rural. Os bombeiros efetuavam o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com apoio de caminhão do proprietário da fazenda, quando encontraram o corpo em um biodigestor situado a cerca de 70 metros da residência. O biodigestor é uma estrutura utilizada em propriedades rurais para o tratamento de resíduos orgânicos por meio da decomposição biológica, formando um reservatório de líquido e matéria orgânica.

Após a localização, a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) realizou os procedimentos periciais no local e fez o encaminhamento do corpo para exames de necropsia. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) aguarda a conclusão e o encaminhamento do laudo, que deverá apontar as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, permitindo o aprofundamento das análises e a continuidade das investigações.

O secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que todas as forças de segurança atuaram de forma integrada na tentativa de localizar a criança. “Empregamos todos os recursos humanos e operacionais disponíveis das forças de segurança do Estado para tentar encontrar o menino o mais rápido possível. Foi uma operação conduzida de maneira integrada e ininterrupta desde o primeiro momento”, declarou.

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O comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, destacou o empenho técnico das equipes envolvidas na operação. “Nossos bombeiros empregaram todo o treinamento técnico, a experiência operacional e os recursos especializados disponíveis nas buscas. Permaneceram atuando continuamente desde o acionamento, em uma operação complexa e conduzida com o máximo empenho”, afirmou.

O CASO – O menino tinha transtorno do espectro autista (TEA), nível 2 de suporte, não verbal. Ele desapareceu na manhã de domingo (26), após informar à mãe que iria ao banheiro, localizado na área externa da propriedade rural onde estava com familiares. Os bombeiros foram acionados no início da tarde e começaram imediatamente uma operação integrada de buscas, que mobilizou também equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e voluntários.

Durante os três dias de operação foram empregados drones com câmera termal, cães de busca, mergulho técnico, aeronaves e equipes especializadas em busca terrestre e aquática. As buscas se concentraram em áreas de mata, açudes, tanques e demais pontos da propriedade e do entorno.

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De acordo com o delegado da PCPR em Araucária, Gabriel Fontana, responsável pelo caso, o inquérito foi instaurado logo após o registro do desaparecimento. “Neste momento, a investigação não aponta indícios de crime e trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental. Ainda assim, todas as circunstâncias do caso serão apuradas, com a coleta de elementos, depoimentos dos pais, familiares e demais pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos", afirmou.

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AutorFoto: Reprodução


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Araucária busca e resgate desaparecimento infantil investigação policial morte de criança transtorno do espectro autista
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