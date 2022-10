Corpo de menina arrastada por enxurrada é encontrado, no Paraná

Da Redação

Ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água, e as crianças sumiram na correnteza

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi encontrado o corpo da menina de sete anos, uma das duas crianças desaparecidas em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, após o carro em que elas estavam com a família ser arrastado por uma enxurrada. O irmão dela segue sendo procurado.

De acordo com os Bombeiros, o corpo de Nicole Rodrigues foi localizado na manhã desta quinta-feira (13), próximo ao local onde a ocorrência foi registrada.

O irmão dela, de oito meses, continua desaparecido. As equipes estão no terceiro dia de buscas no local. As crianças estavam no carro com os pais. Ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água, e as crianças sumiram na correnteza. O carro foi localizado, enroscado em árvores.

O Tenente Ferri dos Bombeiros contou em entrevista que o pai e a mãe conseguiram sair do veículo e que o homem tentou retirá-las do carro, mas não conseguiu. O caso foi registrado no final da manhã de terça-feira (11), na região de São Miguel Cachoeirinha, que fica a 18 quilômetros do Centro de Pato Branco.

O Simepar, informo que já choveu mais de100 mm na cidade entre a noite de segunda (10) e a manhã de terça.





