Corpo de jovem que desapareceu após se afogar em rio é encontrado

Os bombeiros encontraram o corpo do adolescente de 16 anos que desapareceu após se afogar no Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, na região sul do Paraná. Segundo as informações da corporação, a vítima, identificada como Eduardo dos Santos, foi localizada às margens do rio no final da noite dessa segunda-feira (25).

O jovem se afogou após tentar ajudar um grupo de meninas no rio. Inclusive, segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança de 11 anos, identificada como Tissiane Ferreira Nizer, também se afogou e continua desaparecida.

O fato ocorreu no último domingo (24), quando o grupo se afogou próximo à prainha da Vila Amaral. Os jovens e os adolescentes não estavam acompanhados dos responsáveis.

Um dos jovens conseguiu retirar três meninas do rio e também se salvar. Eduardo, por sua vez, tentou salvar Tissiane, mas não conseguiu e ambos submergiram no rio.

De acordo com os bombeiros, quatro vítimas foram retiradas da água conscientes e encaminhas para a Casa Hospitalar de São Mateus do Sul.



Equipes co Corpo de Bombeiros utilizam apoio de barcos, moto aquáticas e auxílio de pescadores que conhecem a região.

Com informações do G1.

