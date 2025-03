Corpo de jovem que desapareceu após se afogar em pedreira é encontrado

Siga o TNOnline no Google News

Foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24) pelo Corpo de Bombeiros o corpo do jovem que desapareceu após se afogar na Pedreira Orleans, no limite entre Curitiba e Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba.

A pedreira desativada não é recomendada para banho, mesmo assim é frequentada por populares, especialmente em dias quentes. Conforme os Bombeiros, o afogamento ocorreu na tarde deste domingo (23), pouco antes das 17h – os termômetros registravam 29,1º C, segundo o Simepar.

O rapaz teria se afastado da margem e acabou se afogando. Equipes do Gost – Grupamento de Operações de Socorro Tático dos Bombeiros – foram acionadas e realizaram buscas pelo jovem ainda no domingo, até o anoitecer. Os trabalhos também contaram com apoio de um helicóptero.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (24). O corpo estava submerso.

Fonte: Paraná Portal

