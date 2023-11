Corpo de jovem é encontrado carbonizado na região da Serra do Mar

Siga o TNOnline no Google News

O corpo de um jovem, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado na noite deste domingo (19), no Paraná. A vítima ainda não identificada foi localizada em um matagal, próximo a uma estrada na região da Serra do Mar, no limite entre os municípios de São José dos Pinhais e Morretes.

De acordo com informações das autoridades, a polícia foi acionada por um morador que passava pela estrada de motocicleta e visualizou algo estranho na mata. O homem resolveu conferir o que era e, quando percebeu se tratar de um corpo, chamou a Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também esteve no local e iniciou o trabalho de investigação. Duas facas foram encontradas próximo ao corpo. O rapaz ainda não foi identificado, e as autoridades informaram que a vítima possui muitas tatuagens.

*Com informações da RicMais.

