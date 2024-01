Corpo de jovem desaparecido em Matinhos é encontrado no mar

O corpo de um homem foi achado por volta das 17h50 desta terça-feira (2), no mar de Matinhos, litoral do Paraná. Banhistas que estavam nas proximidades do Pico de Matinhos viram a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros, que a retirou da água.

A corporação informa que trata-se do jovem de 24 anos que desapareceu na segunda-feira (1). "Pelas características, trata-se do rapaz desaparecido na tarde de ontem (1), no balneário Ipacaraí, a cerca de 7 km do local da visualização e retirada da água", informou a corporação, que acionou a Polícia Civil e demais órgãos competentes.

A vítima, identificada pelos familiares como Willian Galvão, estava a cerca de 7 quilômetros de onde se afogou, no balneário de Ipacaraí.



Buscas:

O Corpo de Bombeiros iniciou buscas às 14h00 de segunda-feira (1º) pelo jovem que despareceu no mar, em Matinhos.

Conforme a corporação, um homem procurou um posto de guarda-vidas localizado na região do Balneário Ipacaraí informando que auxiliou outro homem a sair da água, mas que outra vítima havia desaparecido nas águas.

Equipes do posto iniciaram de forma imediata as buscas pela vítima, que de acordo com familiares, é morador de Piraquara, na região Metropolitana de Curitiba. Participaram das buscas mergulhadores e também equipes em motos aquáticas, além do helicópteros da corporação que sobrevoaram a região.

“Meu Deus, não estou acreditando, meu filho do coração. Meu xodó, estamos sem chão”, escreveu uma tia.