Corpo de jovem desaparecido é encontrado por populares em praia no PR

Jovem morreu afogado no litoral do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foi encontrado na manhã deste sábado (9) o corpo de um jovem, de cerca de 20 anos, que estava desaparecido desde a sexta-feira (8), por volta das 15h, em Pontal do Paraná. O rapaz foi localizado por populares no balneário Flórida, em Marinhos, litoral do Estado.

continua após publicidade

O corpo do jovem estava na areia da praia. Ele havia sumido no balneário Primavera, a cerca de 13 quilômetros de onde foi encontrado. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região, porém, não haviam conseguido localizar.

-LEIA MAIS: Homem é atropelado por trem e sofre traumatismo craniano na região

continua após publicidade

A princípio, a causa da morte seria afogamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. A identificação ainda não foi divulgada.

Com informações do Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News