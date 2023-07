Corpo de jovem desaparecido após se afogar em praia é localizado

O jovem estava desaparecido desde as 11:00 horas de domingo (23)

Foi encontrado nesta manhã de quarta-feira (26), o corpo de Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, de 24 anos. O jovem estava desaparecido desde as 11:00 horas de domingo (23), após se afogar em uma praia no Balneário Flamingo, em Matinhos, região litoral do Paraná.

De acordo com informações da corporação, o rapaz foi encontrado na orla da praia, próximo ao Hotel Sesc Caiobá, cerca de 2km do local onde houve o afogamento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. A família confirmou que trata-se de Rodrigo.

O jovem foi localizado por volta das 07:00 horas, pouco tempo após os bombeiros retomarem as buscas na região. Ele desapareceu cerca de 10 minutos após entrar no mar, segundo a família.

Rodrigo vivia com a família no bairro Uberaba, em Curitiba, e estava em Matinhos a passeio.

“O sorriso mais lindo do mundo. Volta pra mim meu amor”, escreveu a esposa de Rodrigo um dia antes de o corpo dele ser localizado.

