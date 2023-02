Corpo de jovem desaparecido após ponte romper é encontrado

Da Redação

O corpo de Brian Grandi, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (23), na beira da praia do balneário Passo de Torres (SC), bem próximo ao encontro das águas do Rio Mampituba com o mar. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Grandi estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (20), quando os cabos da ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres se romperam, derrubando dezenas de pessoas nas águas do Rio Mampituba.

O corpo do jovem será enviado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Araranguá, em Santa Catarina – e o sepultamento da vítima será em Torres (RS).

A ponte tinha capacidade de suportar até 20 pessoas, mas, segundo as autoridades locais, havia mais de 100 no momento do acidente. Mais de 30 vítimas foram resgatadas por pescadores e populares. Outros conseguiram se salvar nadando até as margens do rio.

Análise preliminar do Instituto-Geral de Perícias (IGP), apontou que os cabos da ponte que virou, derrubando dezenas de pessoas no rio, estavam com “grau avançado de corrosão”.

Muitas pessoas lamentam nas redes sociais o falecimento do jovem

A capacidade de sentir a dor do outro nos faz humanos. Sinto muito Brian Grandi. Sinto por você e por sua família. Sinto muito pois você tem a mesma idade do meu filho do meio, Sinto pelos sonhos não realizados, Sinto muito. Sei que Deus te recebeu como uma criança grande que és, que foi amparado e muito amado por ele.

A ficha não está caindo irmão, de verdade, a muito tempo que não nós falávamos mas ainda sim te considerava muito, e hoje estou me arrependendo por não termos conseguido conversar uma última vez antes de você ir... Que deus te receba Brian Grandi um grande designer e um ótimo amigo.

Com informações, Ric Mais.





