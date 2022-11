Corpo de jovem desaparecida há 5 dias é encontrado em rio, no PR

Da Redação

Corpo foi encontrado pelo pai dela e outros familiares em um rio de Almirante Tamandaré

O corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecido desde sábado (12) foi encontrado pelo pai dela e outros familiares em um rio de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

Geovana Franco foi localizada com as pernas e mãos amarradas e presa entre lixo no rio, no bairro Jardim Bonfim.

“Nos reunimos e encontramos o corpo dela dentro da água, depois de três dias a fio. Agora, só queremos justiça. Isso não pode ficar impune”, disse aos prantos o pai Vilson Franco, para Banda B.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 15h15 desta quinta (17).

“A gente já sabe quem fez isso com ela. Ela usava drogas e roubava às vezes. E tem gente que viu eles matando ela com a corda e arrastando pelo campo”, lamentou o pai.

A Polícia Civil deve investigar o crime.

* Com informações Banda B

fonte: Banda B Geovana Franco foi localizada com as pernas e mãos amarradas e presa entre lixo no rio

