Corpo de jovem de 18 anos que morreu afogado no Paraná é identificado

Ruan Vitor Pires Ferreira, 18 anos, morreu afogado na Praia Brava

O homem localizado no balneário de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (27), foi identificado como Ruan Vitor Pires Ferreira, de 18 anos, morador de Curitiba. Ele se afogou pouco depois de entrar no mar da Praia Brava, segundo amigos que estavam com ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um homem que faz a limpeza da faixa de areia. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado à capital.

O estudante será velado na capela do Cemitério Vertical, em Curitiba. O sepultamento está marcado para ser realizado às 11h desta quarta-feira (28).

Outra vítima de afogamento está sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros. Também morador de Curitiba, um jovem de 21 anos desapareceu na região entre o balneário Junara e Gaivotas II.

As buscas estão intensificadas na região. Elas são feitas com duas viaturas, duas embarcações e seis guarda-vidas. Na segunda, houve busca por helicóptero também.

Com informações da Banda B.

