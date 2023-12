Corpo de homem que estava desaparecido desde julho é encontrado no PR

O corpo de Cassiano Danton Doris de Oliveira de 27 anos de idade, foi encontrado nesta última segunda-feira (18), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), num matagal de Guaratuba, no Litoral do Paraná. O jovem estava desaparecido desde julho deste ano.

Os familiares registraram boletim de ocorrência do sumiço do jovem somente em 28 de outubro e, desde então, a PCPR atua nas investigações, na qual levaram os policiais a encontrarem o corpo.

“Nesta segunda, com o auxílio de policiais civis que estão atuando no Verão Maior, localizamos o corpo deste rapaz em uma região de mata no município de Guaratuba” - conta o delegado Gabriel Rocha - “A partir da localização do cadáver, existe aqui uma hipótese de homicídio, onde existem vários sinais de violência no cadáver”, destacou o delegado.

Os trabalhos investigativos da PCPR continuam para descobrir o que aconteceu com o jovem, já que ao que tudo indica, possa ter sido cometido um crime de homicídio contra ele, pois havia sinais de violência no corpo. “Já iniciamos a busca pela autoria, e já vamos delinear algumas linhas investigativas, para esclarecer os fatos e pedir a prisão dos autores”, finaliza o delegado.

A PCPR conta com o auxílio da população com informações que ajudem nas investigações do homicídio. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.



