Corpo de homem que desapareceu há 6 dias no Rio Ivaí é localizado

O corpo de um homem de 52 anos, identificado como Claudiano Divonsir, foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira (05) no Rio Ivaí, na zona rural de Cândido de Abreu (PR), na região de Três Bicos, próximo à Linha Jacaré.

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O corpo foi localizado após buscas e retirado da água por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. No local, estiveram a Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficaram responsáveis pelos procedimentos.



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Claudiano, conhecido como “Ico”, estava desaparecido desde a última quinta-feira (30). A Polícia Civil informou que o caso passou a ser tratado com suspeita de homicídio.

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Segundo as investigações, o principal suspeito foi preso preventivamente na segunda-feira (04) pela Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cândido de Abreu. Ele teria saído para pescar com a vítima, mas retornou sozinho, alegando que Claudiano caiu do barco e se afogou.

Familiares relataram que o desaparecimento não foi comunicado às autoridades, o que levantou suspeitas e motivou o avanço das apurações. A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Civil e autorizada pela Justiça.

Mesmo preso, o suspeito nega o crime e mantém a versão de afogamento. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo e iniciou os exames periciais para apontar a causa da morte.

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A Polícia Civil segue com a investigação e orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.