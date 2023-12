Corpo de homem que desapareceu em represa do PR é encontrado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foi encontrado durante a tarde deste domingo (31), o corpo do homem de 54 anos que afundou na Represa de Passaúna em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Capotamento de Kombi deixa um morto e outros sete feridos na PR-218

O homem havia desaparecido na tarde deste sábado (30), enquanto brincava na água com a filha de 8 anos, segundo o Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

De acordo com informações, o homem estava em um bote pequeno, com a esposa, de 39 anos, e as duas filhas, de 8 e 6 anos, quando o vento acbou levando a embarcação para um ponto fundo da represa.

Depois que o homem afundou, a esposa teria se jogado na água com uma boia para resgatar a filha. Um morador da região chegou a ajudar a família, mas o homem não foi encontrado. A mãe e as filhas foram atendidas pelos bombeiros e não tiveram ferimentos.

Siga o TNOnline no Google News