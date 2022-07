Corpo de homem morto a pedradas é encontrado no Paraná

Da Redação

A ocorrência foi registrada na rua Anna Tosin, na altura do número 122

Na manhã deste domingo (31), um corpo de um homem morto a pedradas foi localizado no Rio Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba. A vítima teria sido assassinada a pedradas, segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM).

A ocorrência foi registrada na rua Anna Tosin, na altura do número 122, na Cidade Industrial de Curitiba. A PM foi chamada por moradores da região. Ao chegar no local, o homem foi encontrado já sem vida. De acordo com testemunhas, ele teria sido morto a pedradas e jogado no rio por dois outros homens.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

