Vítima de aproximadamente 30 anos estaria no local há cerca de dez dias; identificação e causa da morte dependem de exames do IML

O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde deste domingo (29), às margens de um rio no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa. Informações preliminares apuradas pelo Portal aRede indicam que o cadáver pode estar no local há cerca de dez dias.

-LEIA MAIS: Veículo que faria entrega em velório colide com bitrem na BR-376 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima foi localizada por agentes do Departamento Penitenciário, vinculado à Polícia Penal do Paraná, em uma área afastada e de difícil acesso na região do Jardim Paraíso. O ponto fica localizado nos fundos do Cemitério Jardim Paraíso, nas proximidades do Mosteiro Portaceli.

Após o acionamento feito pela Polícia Penal, o atendimento à ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

Em razão do avançado estado de decomposição, a identificação oficial do homem e a confirmação das circunstâncias da morte dependem dos exames periciais conduzidos pelos órgãos competentes. O caso deverá ser investigado pela polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do portal aRede