Corpo de homem é encontrado soterrado em galeria pluvial no PR

A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (26)

O corpo de um homem foi encontrado soterrado em uma galeria pluvial de Curitiba na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava há cerca de dois metros de profundida, em uma área próxima à tubulação de gásoduto.

Conforme um homem que se apresentou como advogado da família da vítima, a suspeita é que ele tenha entrado no local para furtar combustível. Isso porque, segundo ele, o homem já teria feito o mesmo em São Paulo, onde ficou preso.

"Na quinta-feira foi o último contato que a esposa dele teve com ele. Desde então ela não conseguiu mais contato, no sábado (28) ela conseguiu rastrear o celular dele e deu a localização exata de onde a gente tá aqui", contou Francisco Carlos para o G1.

Os bombeiros foram acionados para atendimento no Tatuquara e fizeram a remoção do corpo. As buscas duraram cerca de três horas.

"A informação chegou que havia tido um deslizamento no local. Aqui levantando as informações inicaiis constatamos que em tese teria tido uma denúnia de que estaria tendo roubo de combustível [...] O corpo estava bem próximo à tubulação de combustível", explicou capitão Pimenta, dos bombeiros ao G1.

Técnicos da Petrobras participaram do resgate.

A Polícia Civil vai investigar o caso. As informações são do G1.

