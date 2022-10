Corpo de homem é encontrado parcialmente devorado no Paraná

Da Redação

Equipe de Patrulhamento da Polícia Militar estava em ronda quando avistou pelo menos três cachorros devorando o corpo de um homem

Uma história de arrepiar na manhã deste sábado (01). Um homem de 44 anos foi encontrado morto no Conjunto Neoville, na Rua José Marcelino da Silva Junior, no bairro Cidade Industrial em Curitiba. O detalhe que chama a atenção: o corpo da vítima estava parcialmente devorado na mão e da cabeça. As informações são da Banda B

Equipe de Patrulhamento da Polícia Militar estava em ronda quando avistou pelo menos três cachorros devorando o corpo de um homem. Um dos agentes militares precisou atirar contra o barranco para afastar os cães.

A possibilidade é que o homem tenha sido morto anteriormente e o corpo jogado na região. O cheiro do sangue teria atraído os cães. Mas a investigação não descarta que a vítima ainda estaria com vida antes de ser atacada pelos animais.

“Ele estava sendo atacado por cachorros, o corpo tem lesões produzida por cachorros. E no pescoço, na região frontal, foi encontrado duas lesões características de arma branca, facadas. Por volta das 4 horas da manhã um vigilante passou pelo local e viu a vítima ofegante, mas, segundo ela, não tinha nenhuma lesão aparente. Às 7 horas da manhã foi encontrado morto” Conta o Perito Machado para a Banda B



O skatista Paulo Alexandre que mora próximo ao local contou para a reportagem que a região é dominada pelos cães e que já foi atacado pelos animais e precisou levar 40 pontos.

“Tem uns sessenta dias, cinco cachorros me atacaram. Eu voltando do trabalho, um dos cachorros me derrubou do skate e os outros quatros me atacaram, precisei tomar 40 pontos. Eu sinceramente acredito que possa ser os cachorro que atacaram [a vítima].” contou a testemunha

O homem, identificado com o primeiro nome Jair, não tinha passagem pela polícia. O Instituto de Criminalística foi acionado. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deve investigar a ocorrência.

