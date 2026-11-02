Corpo de homem é encontrado nas margens do Rio Tibagi, em Telêmaco Borba

Vítima, ainda não identificada, foi achada na noite desta segunda-feira (2) no trecho que liga o município ao distrito de Harmonia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite desta segunda-feira (2) às margens do Rio Tibagi, nas proximidades da ponte da rodovia PR-160, no trecho que liga Telêmaco Borba ao distrito de Harmonia. A descoberta do cadáver mobilizou diversas forças de segurança e equipes de resgate na região.

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Por se tratar de um local de difícil acesso, na margem direita do rio, o Corpo de Bombeiros precisou empregar equipamentos específicos para conseguir retirar a vítima da água. A área foi imediatamente isolada por agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal para preservar a cena do encontro até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, órgãos responsáveis pela perícia e pela condução das investigações.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre a identidade do homem ou se havia marcas aparentes de violência no corpo, o que será esclarecido pelos exames necroscópicos. Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar precisou intervir no trânsito local, orientando os motoristas a não pararem os veículos sobre a ponte, a fim de garantir a fluidez do tráfego e evitar riscos de novos acidentes na rodovia.

Com informações do Atento a Rede.