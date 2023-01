Corpo de homem é encontrado na PR-449 parcialmente carbonizado

Da Redação

O corpo de um homem foi encontrado no final da manhã desta sexta-feira (20), na margem da PR-449, entre Palmas e Mangueirinha. De acordo com informações, a vítima aparenta ter entre 20 e 30 anos e apresentava ferimentos com partes do corpo e roupas carbonizadas.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Criminalística e Polícia Civil. Após a perícia o corpo foi removido ao IML de Pato Branco.

De acordo com a Polícia Civil, a identidade e as circunstâncias da morte serão apuradas em Inquérito Policial.

Com informações: PP News

