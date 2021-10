Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados no PR

Da Redação

O corpo foi encontrado em uma estrada rural de Almirante Tamandaré

O corpo de um homem de 30 anos foi encontrado na noite de segunda-feira (18) em uma estrada rural de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava com as mãos e os pés amarrados, e envolvido em um tapete.

A suspeita é que a vítima tenha sido torturada e morta a tiros. A vítima tinha ferimentos na região do rosto e marcas de pelo menos três disparos de arma de fogo pelo corpo.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações Ric Mais